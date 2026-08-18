Eine Hitzewelle folgt der anderen, immer neue Temperaturrekorde werden gemessen. Wälder brennen und Flüsse trocknen selbst in gemäßigten Klimazonen aus - was bis vor Kurzem noch wie eine Dystopie aus einem mittelmäßigen Science-Fiction-Roman klang, ist in diesem Sommer leider bittere Realität geworden. Europa bekommt die Folgen des Klimawandels schmerzlich zu spüren. Demensprechend hoch ist die Nachfrage nach Klimaanlagen oder Wärmepumpen, die im Bedarfsfalle auch Kühlung anbieten können. Sowohl in Privathaushalten als auch in öffentlichen Gebäuden und in Gewerbe und Industrie steigt der Strombedarf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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