Neuenburg - Der Schweizer Arbeitsmarkt hat sich zuletzt wieder etwas entspannt. So fiel die Erwerbslosenquote im zweiten Quartal 2026 im Vergleich zum Startquartal wieder etwas zurück, gleichzeitig stieg die Zahl der Erwerbstätigen weiter an. Die Erwerbslosenquote gemäss der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) kam im zweiten Quartal 2026 bei 4,9 Prozent zu liegen, wie aus der am Dienstag vom Bundesamt für Statistik (BFS) publizierten Schweizerischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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