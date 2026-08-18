Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.235 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten die Deutsche Telekom, die Deutsche Post und BMW, am Ende Infineon, Siemens Energy und Hochtief.



"Die Rentenmärkte geben jetzt den Takt an den Kapitalmärkten vor", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Die Renditen 10- und 30-jähriger Bundesanleihen sind gestern auf neue 15-Jahres-Hochs geklettert. Frankreich muss für 30-jährige Staatsschulden so viel bezahlen wie zuletzt im Jahr 2008. In den USA liegen die 30-jährigen Renditen bereits auf dem höchsten Stand seit 2007."



Damit würden Renten bei der Kapitalallokation zur immer größeren Konkurrenz für Aktien. "Hier tobt jetzt ein Kampf um Kapital und Liquidität." Dazu verteuerten die steigenden Zinsen nicht nur die Refinanzierungen der Staaten, sondern auch der Unternehmen. "Damit werden die steigenden Zinsen zur mehrfachen Gefahr für die mittlerweile teuer bewerteten Aktien", so Altmann.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1573 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8641 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 91,22 US-Dollar; das waren 35 Cent oder 0,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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