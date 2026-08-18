Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Medartis Holding AG (MED: SW), ein führendes Orthopädieunternehmen, das sich auf die Kopf- und Extremitätenchirurgie spezialisiert hat, gab heute für das erste Halbjahr 2026 einen Gesamtumsatz von CHF 160,8 Mio. und ein beschleunigtes organisches Wachstum von 17,0% bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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