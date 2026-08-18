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aap verbessert Profitabilität im ersten Halbjahr 2026 und startet mit Rekordauftragseingang in die zweite Jahreshälfte



18.08.2026 / 10:00 CET/CEST

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Die aap Implantate AG ("aap" oder "Gesellschaft") informiert: aap reduziert EBITDA-Verlust, erzielt wichtige Zulassungserfolge und übertrifft im Juli das Vorjahresniveau

aap trotzt regionalen Belastungen und schafft positive Ausgangslage für das zweite Halbjahr 2026

Operative Verbesserung und regulatorische Meilensteine prägen das erste Halbjahr 2026 bei aap aap verzeichnete sowohl im zweiten Quartal als auch im ersten Halbjahr 2026 trotz eines leichten Umsatzrückgangs eine insgesamt stabile Geschäftsentwicklung. Ursächlich hierfür waren insbesondere die anhaltenden Ausfälle in den Märkten des Nahen Ostens, die nicht vollständig durch das Wachstum in anderen Regionen kompensiert werden konnten. Dennoch führten die eingeleiteten Vertriebs- und Marktentwicklungsmaßnahmen zu einer positiven Dynamik, sodass der Umsatzrückstand gegenüber dem Vorjahr bereits im Juli 2026 aufgeholt und sogar übertroffen werden konnte. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Profitabilität, getragen von einer höheren Bruttomarge und einer optimierten Kostenstruktur. Wesentliche regulatorische Erfolge, darunter die FDA-Zulassung des LOQTEQ VA Proximal Humerus-Systems sowie die erfolgreiche Markteinführung des ersten vollständig MDR-zertifizierten Neuprodukts, stärken die zukünftigen Wachstumsperspektiven. Vor diesem Hintergrund sieht sich aap für die zweite Jahreshälfte gut positioniert, auch wenn die regulatorischen Anforderungen im Bereich der antibakteriellen Silberimplantat-Technologie weiterhin einen bedeutenden Schwerpunkt darstellen. Regional konnten wir unsere Position in wichtigen Märkten weiter ausbauen: EMEA: Mit einem Umsatzanteil von 50 % blieb EMEA das stabile Fundament des aap -Geschäfts. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war im Wesentlichen auf die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen, die in den betroffenen Ländern zu einem Rückgang der Auftragseingänge um 72 % führten. Bereinigt um diese Sondereffekte entwickelte sich die Region gegenüber dem Vorjahr stabil. Gleichzeitig bestätigten die übrigen Märkte ihre Stärke und Resilienz: Spanien und Portugal verzeichneten ein Wachstum von jeweils mehr als 30 %, getragen von gezielten Investitionen in neue VA-Produkte und der daraus resultierenden weiteren Stärkung der Marktposition. Auch Deutschland setzte den positiven Trend mit einem Umsatzwachstum von 3 % fort.



Mit einem Umsatzanteil von 50 % blieb EMEA das stabile Fundament des -Geschäfts. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war im Wesentlichen auf die anhaltenden Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen, die in den betroffenen Ländern zu einem Rückgang der Auftragseingänge um 72 % führten. Bereinigt um diese Sondereffekte entwickelte sich die Region gegenüber dem Vorjahr stabil. Gleichzeitig bestätigten die übrigen Märkte ihre Stärke und Resilienz: Spanien und Portugal verzeichneten ein Wachstum von jeweils mehr als 30 %, getragen von gezielten Investitionen in neue VA-Produkte und der daraus resultierenden weiteren Stärkung der Marktposition. Auch Deutschland setzte den positiven Trend mit einem Umsatzwachstum von 3 % fort. LATAM: In LATAM lag der Umsatz im zweiten Quartal unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Ausschlaggebend waren insbesondere eine geringere Zahl an Versorgungen in Brasilien sowie die unverändert schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela. Demgegenüber entwickelten sich weitere Kernmärkte positiv: Mexiko und Chile erzielten jeweils ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres und bestätigten damit das Wachstumspotenzial der Region.



In LATAM lag der Umsatz im zweiten Quartal unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Ausschlaggebend waren insbesondere eine geringere Zahl an Versorgungen in Brasilien sowie die unverändert schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Venezuela. Demgegenüber entwickelten sich weitere Kernmärkte positiv: Mexiko und Chile erzielten jeweils ein zweistelliges Wachstum gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres und bestätigten damit das Wachstumspotenzial der Region. APAC: Entwickelte sich insgesamt weitgehend stabil. Der leichte Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr war im Wesentlichen auf umfangreiche Investitionen in Instrumente zurückzuführen, die Korea und Thailand bereits im ersten Halbjahr 2025 getätigt hatten. Positiv hervorzuheben ist die kontinuierliche Entwicklung in Taiwan, wo der Umsatz im Berichtszeitraum weiter gesteigert werden konnte.



Entwickelte sich insgesamt weitgehend stabil. Der leichte Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr war im Wesentlichen auf umfangreiche Investitionen in Instrumente zurückzuführen, die Korea und Thailand bereits im ersten Halbjahr 2025 getätigt hatten. Positiv hervorzuheben ist die kontinuierliche Entwicklung in Taiwan, wo der Umsatz im Berichtszeitraum weiter gesteigert werden konnte. USA: Die US-Tochtergesellschaft setzte ihre positive Geschäftsentwicklung fort und steigerte den Umsatz insbesondere durch den gezielten Ausbau der Zusammenarbeit mit führenden medizinischen Meinungsbildnern (Key Opinion Leaders, KOL). In Verbindung mit einer konsequenten Kostendisziplin erzielte die Gesellschaft erstmals seit ihrer Gründung ein positives lokales Ergebnis. Umsatz Q2/HJ 2026/2025 Umsatz in TEUR Q2/2026 Q2/2025 Veränderung EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

Nordamerika

LATAM (= Lateinamerika)

APAC (= Asien-Pazifik) 1.376

765

505

181 1.569

642

642

299 -12%

19%

-21%

-39% Umsatz 2.827 3.152 -10%

Umsatz in TEUR H1/2026 H1/2025 Veränderung EMEA (= Europa, Mittlerer Osten, Afrika)

Nordamerika

LATAM (= Lateinamerika)

APAC (= Asien-Pazifik) 2.967

1.483

1.097

404 3.271

1.290

1.221

454 -9%

15%

-10%

-11% Umsatz 5.951 6.236 -5%

Um den Währungseffekt bereinigte Umsatzzahlen der US-Tochtergesellschaft: Umsatz in USD (Mio) Q2/2026 Q2/2025 Veränderung Nordamerika 0,9 0,7 22%

Umsatz in USD (Mio) H1/2026 H1/2025 Veränderung Nordamerika 1,7 1,4 23%

Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026 aap Konzern (ungeprüft) In Mio. EUR, gerundet 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 Veränderung Umsatz 6,0 6,2 -0,2 Bruttomarge* 5,4 5,2 0,2 Sonstige betriebliche Erträge 0,1 0,6 -0,5 Personalkosten -3,2 -2,9 0,3 Betriebskosten -2,9 -3,2 -0,3 EBITDA -0,1 -0,3 0,2 Betriebsgewinn (EBIT) -1,0 -1,0 0,0 Nettoerlös -1,1 -1,0 -0,1 Margen in % Bruttomarge* 90% 85% EBITDA -2% -5% Betriebsgewinn (EBIT) -17% -16%

*(Bruttomarge = Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderungen - Materialaufwendungen / Umsatzerlöse) Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2026 aap nach Segmenten (ungeprüft) 30.06.2026 30.06.2025 Zahlen in TEUR Trauma

LOQTEQ Silber Total Trauma

LOQTEQ Silber Total Periodenergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) 163 -303 -140 56 -348 -292

aap erzielte im Trauma-Geschäft ein positives EBITDA von TEUR 163 nach TEUR 56 im Vorjahreszeitraum; dies entspricht einer Verbesserung um 191 %. Unter Einbeziehung der Projektkosten für die Silbertechnologie in Höhe von TEUR 303 belief sich das EBITDA auf TEUR -140 gegenüber TEUR -292 im Vorjahreszeitraum und verbesserte sich damit um 52 %. Weitere Fortschritte wurden bei der operativen Kostenstruktur erzielt. Nach erfolgreicher MDR-Zertifizierung des Produktportfolios investierte aap gezielt in den Personalaufbau in Vertrieb und Produktion; dies führte zu einem entsprechenden Anstieg der Personalkosten. Cash-Flow (ungeprüft) In Mio. EUR, gerundet 01.01.-30.06.2026 01.01.-30.06.2025 Veränderung Cash-Flow operativ -0,1 -0,2 0,1 Cash-Flow Investition -0,5 -0,3 -0,2 Cash-Flow Finanzierung 0,1 -1,0 1,1 30.06.2026 31.12.2025 Veränderung Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 0,3 0,6 -0,3 Nettoposition -0,4 0,4 -0,8 Der operative Cash-Flow wurde durch aktives Bewirtschaften der verschiedenen Positionen verbessert und nähert sich der Null-Linie. Auf der Investitionsseite führte die erhöhte F&E Aktivität zu höheren aktivierten Eigenleistungen. Finanzierung

Die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs wurde durch Gesellschafterdarlehen unterstützt. Zur Finanzierung des weiteren Ausbaus des profitablen Trauma-Geschäfts und zur Beschleunigung des Umsatzwachstums prüft aap verschiedene Kapitalmaßnahmen. Über konkrete Maßnahmen wird das Unternehmen zu gegebener Zeit und unter Beachtung der kapitalmarktrechtlichen Vorgaben informieren.

Betriebliche Aktivitäten Nach erfolgreichem Abschluss der vollständigen MDR-Zertifizierung des Produktportfolios konnte sich die Forschungs- und Entwicklungsabteilung wieder verstärkt auf ihr Kerngeschäft, die Entwicklung neuer Produkte und Technologien, konzentrieren. Dies spiegelt sich auch in den deutlich höheren aktivierten Forschungs- und Entwicklungsleistungen wider. In den vergangenen Jahren waren erhebliche Ressourcen für die MDR-Umstellung gebunden, deren Aufwendungen nicht aktiviert werden konnten und die für aap Investitionen im siebenstelligen Euro-Bereich bedeuteten. Auch im Bereich der antibakteriellen Silberimplantat-Technologie wurden wichtige Fortschritte erzielt. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der klinischen Humanstudie in einem renommierten medizinischen Fachjournal befindet sich in Vorbereitung und soll planmäßig im vierten Quartal 2026 zur Publikation eingereicht werden. Parallel dazu treibt aap die regulatorischen Aktivitäten für die Zulassung des Produktes als MDR-Klasse-III-Kombinationsprodukt konsequent voran und arbeitet dabei eng mit den zuständigen Behörden und der Benannten Stelle zusammen. Die Durchführung der klinischen Studie wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung ("BMBF") gefördert. Die dem Unternehmen gewährte Zuwendung (Förderkennzeichen 13GW0313A+B, 13GW0449A+B) ist Teil des Aktionsfeldes "Gesundheitswirtschaft im Rahmenprogramm Gesundheitsforschung" des BMBF (= Zuwendungsgeber). Gefördert werden laut BMBF-Projekte zum Thema "Medizintechnische Lösungen in die Patientenversorgung überführen - Klinische Evidenz ohne Verzögerung belegen". Für weitere Informationen hierzu verweisen wir auf die entsprechende Richtlinie auf der Website des BMBF: https://www.bmftr.bund.de/SharedDocs/Bekanntmachungen/DE/2024/07/2024-07-29-Bekanntmachung-L%c3%b6sungen.html . Ausblick auf das zweite Halbjahr 2026 aap hat im ersten Halbjahr 2026 die operative Profitabilität verbessert und zugleich wesentliche regulatorische Meilensteine erreicht. Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf regionale Sondereffekte zurückzuführen. Die dynamische Entwicklung in Nordamerika, die Einführung neuer Produkte und der Rekordauftragseingang im Juli bilden eine solide Grundlage für eine stärkere Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung erwartet der Vorstand unverändert ein Ergebnis im mittleren Bereich der veröffentlichten Prognosespanne. ---------------------------------------------------------------- aap Implantate AG (ISIN DE0005066XXX) - General Standard/Regulierter Markt - Alle deutschen Börsenplätze - Über aap Implantate AG Die aap Implantate AG ist ein global tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Produkte für die Traumatologie. Das IP-geschützte Portfolio umfasst neben dem innovativen anatomischen Plattensystem LOQTEQ ein weites Spektrum an Lochschrauben. Darüber hinaus verfügt die aap Implantate AG über eine Innovationspipeline mit vielversprechenden Entwicklungsprojekten, wie der antibakteriellen Silberbeschichtungstechnologie. Diese Technologie adressiert kritische und bislang noch nicht adäquat gelöste Probleme in der Traumatologie. Die aap Implantate AG vertreibt ihre Produkte in Deutschland direkt an Krankenhäuser, Einkaufsgemeinschaften und Verbundkliniken, während auf internationaler Ebene primär ein breites Distributoren Netzwerk in rund 40 Ländern genutzt wird. In den USA setzt das Unternehmen mit ihrer Tochtergesellschaft aap Implants Inc. auf eine Vertriebsstrategie über Distributionsagenten und selektiver Direktvertrieb. Die Aktie der aap Implantate AG ist im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (XETRA: AAQ.DE). Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Website unter www.aap.de . Bei den in dieser Pressemitteilung dargestellten Zahlenangaben können technische Rundungsdifferenzen bestehen, die die Gesamtaussage nicht beeinträchtigen. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie ihm derzeit zur Verfügung stehender Informationen basieren. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen auch diejenigen ein, die aap in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: aap Implantate AG; Rubino Di Girolamo; Vorsitzender des Vorstands/ CEO; Lorenzweg 5; 12099 Berlin Tel.: +49 (0)30 75019 - 141; Fax: +49 (0)30 75019 - 170; Email: r.digirolamo@aap.de



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