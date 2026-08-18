Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag zum Handelsstart wenig verändert. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sowie die anhaltenden Sorgen um die Lage im Nahen Osten sorgen zwar für Gegenwind. Gleichzeitig stützen die defensiven Schwergewichte den Leitindex. In den hinteren Reihen sorgt die laufende Berichtssaison für teils kräftige Kursausschläge. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Nach dem ergebnislosen Auslaufen der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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