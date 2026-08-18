Die Jost Werke-Aktie (JST400) zog in der Vorwoche etwas deutlicher an, nachdem der Nutzfahrzeug-Zulieferer frische Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt hatte. Dabei hat die Gesellschaft besser abgeschnitten, als es die Experten im Vorfeld erwartet hatten. Trotzdem ist die Jost-Aktie noch ein gutes Stück von ihren Rekordhoch aus dem Frühjahr 2026 entfernt. Im zweiten Quartal verzeichnete Jost Werke ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 440,2 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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