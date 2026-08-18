Berlin - Jedes siebte Unternehmen in Deutschland (14 Prozent) setzt Künstliche Intelligenz (KI) zur Erstellung von Arbeitszeugnissen ein. Das ergab eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom unter mehr als 600 Unternehmen. Demnach können sich weitere 52 Prozent der Unternehmen vorstellen, KI in diesem Bereich zu nutzen. 2024 konnten sich dies erst 45 Prozent vorstellen.



Die Nutzung von KI im Personalwesen nimmt insgesamt zu, bleibt jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmensbereichen zurückhaltend. Aktuell nutzen Unternehmen KI am häufigsten für die individuelle Weiterbildung ihrer Beschäftigten. In jedem sechsten Unternehmen (16 Prozent) ist dies bereits der Fall, weitere 58 Prozent können sich den Einsatz vorstellen. Im Jahr 2024 lag die tatsächliche Nutzung noch bei zwölf Prozent. 14 Prozent nutzen KI bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter, weitere 36 Prozent können sich das für die Zukunft vorstellen. 2024 hatten elf Prozent KI beim Onboarding im Einsatz, 28 Prozent konnten sich das vorstellen.



Bei der automatisierten Beantwortung beziehungsweise Erledigung interner Personal-Anfragen setzen 13 Prozent der Unternehmen KI ein, weitere 53 Prozent können sich dies vorstellen. Besonders deutlich wächst die Bedeutung von KI bei der Bewertung der Arbeitsbelastung der Mitarbeiter: 13 Prozent nutzen sie in diesem Zusammenhang bereits, gegenüber sechs Prozent im Jahr 2024. Weitere 28 Prozent sind offen dafür, 2024 waren es noch 19 Prozent. Bei der Bewertung der Arbeitsleistung setzen aktuell zwölf Prozent KI ein, weitere 27 Prozent können sich dies für die Zukunft vorstellen.



Für die Erhebung befragte Bitkom Research telefonisch 602 Unternehmen ab drei Beschäftigten in Deutschland. Die Befragung fand im Zeitraum von der 18. bis zur 25. Kalenderwoche 2026 statt.





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