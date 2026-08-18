Nvidia gibt bei der Künstlichen Intelligenz weiter Gas. So sagte der Konzern nun Kreditvolumen und auch Rechenkapazitäten im Volumen von bis zu 105 Milliarden US-Dollar für ein OpenAI-Rechenzentrum zu. Damit soll zunächst eine Rechenkapazität von 4,25 Gigawatt finanziert werden, wobei eine Ausweitung um weitere 3,75 Gigawatt vorgesehen ist.Während Nvidia die Rechenleistung stellt, soll die Kapazität ab 2028 stufenweise ans Netz gehen. Für Errichtung und Betrieb des Rechenzentrums im US-Bundesstaat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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