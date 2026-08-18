Die Ausschreibung für PV-Freiflächenanlagen zum 1. Juli 2026 ist deutlich überzeichnet. Auf ein Volumen von 2.135 MW entfielen Gebote über insgesamt 3.170 MW. Gleichzeitig sank der durchschnittliche Zuschlagswert gegenüber der vorherigen Runde auf 4,79 ct/kWh. Die Bundesnetzagentur hat in der Ausschreibung 261 Geboten mit einer Gesamtleistung von 2.134,657 MW einen Zuschlag erteilt. Damit wurde das ausgeschriebene Volumen von 2.135 MW nahezu vollständig vergeben. Insgesamt waren 401 Gebote eingegangen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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