Bei der Ausschreibung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zum Gebotstermin 1. Juli 2026 haben 261 Angebote einen Zuschlag erhalten. Das teilte die Bundesnetzagentur am Dienstag mit. Ausgeschrieben waren insgesamt 2135 Megawatt Photovoltaik auf Freiflächen sowie auf baulichen Anlagen, die weder Gebäude noch Lärmschutzwände sind. Für dieses Volumen wurden der Bonner Behörde zufolge 401 Gebote über insgesamt 3170 Megawatt eingereicht. 48 Gebote sind demnach zum Zuschlagsverfahren ausgeschlossen worden, von den übrigen bekamen 261 einen Zuschlag. Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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