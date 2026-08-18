Zürich - Nutanix, Spezialist für hybrides Multicloud-Computing, hat den Model Context Protocol (MCP)-Server für die Nutanix Cloud Platform (NCP) vorgestellt. Damit können Kunden KI-Tools sicher nutzen und ihren täglichen Cloud-Betrieb automatisieren. Beim MCP-Server für NCP handelt es sich um Open-Source-Software. Sie implementiert die Model-Context-Protocol-Spezifizierung und ermöglicht die Interaktion von KI-Agenten und Entwicklungswerkzeugen mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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