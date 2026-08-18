FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.08.2026 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 991 (995) PENCE - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 605 (600) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1900 (1430) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS GREATLAND RESOURCES PRICE TARGET TO 750 (816) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS OXFORD BIOMEDICA TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 595 (800) PENCE - GOLDMAN RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 1730 (1550) PENCE - 'BUY' - RPT/BERNSTEIN RAISES WHITBREAD TO 'MARKET-PERFORM' (UP) - PRICE TARGET 2400 (2100) PENCE
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