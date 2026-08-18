Mannheim - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland haben sich in der Umfrage vom August 2026 erneut verbessert. Sie liegen mit 34,2 Zählern um 7,9 Punkte über dem Vormonatswert, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte.



Auch die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage erfährt einen kräftigen Anstieg. Der Lageindikator für Deutschland liegt mit -61,1 Punkten um 16,5 Zähler über dem Vormonatswert.



"Der positive Trend in den Erwartungen bekräftigt sich im August", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die aktuellen Ergebnisse. Dies dürfte mit den guten Quartalszahlen und dem jüngsten Exporthoch zusammenhängen. "Während die deutsche Wirtschaft weiterhin von den Infrastrukturprogrammen der Bundesregierung profitiert, birgt das Rekord-Niedrigwasser am Rhein kurzfristig ein akutes zusätzliches Risiko für die Konjunktur."



Die Verbesserung der Erwartungen breitet sich über alle Branchen aus. Insbesondere hellen sich die Aussichten für die Fahrzeugbranche um 22,2 Punkte auf, jedoch verbleibt der Saldo weiterhin im negativen Bereich. Die Chemie- und Pharmaindustrie, der Maschinenbau und die Metallproduktion verzeichnen ebenfalls starke Anstiege. Die Erwartungen für den Privatkonsum steigen erneut um 9,0 Punkte auf -6,2 Punkte. Die Baubranche verbessert sich um 1,4 Punkte auf 2,1 Punkte.



Die Erwartungen für die Eurozone sind im August ebenfalls gestiegen. Der Index liegt mit einem Saldo von 31,4 Punkten um 8,0 Punkte höher als im Juli. Die Bewertung der Lage verbessert sich erheblich um 16,2 Punkte, bleibt aber weiterhin mit -21,5 Punkten im negativen Bereich.





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