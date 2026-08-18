Unterföhring (ots) -
Verdoppelt. Die SAT.1-Reality-Show "Villa der Versuchung" kann sich über hervorragende konvergente Quoten freuen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wird ein starker konvergenter Marktanteil von 9,1 Prozent ausgewiesen - ein sattes Plus im Vergleich zur Overnight-Quote von 4,3 Prozent Marktanteil. In der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen steigt der Marktanteil auf starke 8,0 Prozent - nach einer Overnight-Quote von 5,3 Prozent Marktanteil. Auf dem Streamer Joyn performt Verona Pooths "Villa der Versuchung" weiterhin auf sehr hohem Niveau.
"Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 oder jederzeit kostenlos streamen auf Joyn.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.08.2026 (final gewichtet)
Pressekontakt:
Luisa Hollmann, Hendrik Hübner
email: luisa.hollmann@seven.one, hendrik.huebner@seven.one
Photo Production & Editing
Isabella Toennes
email: isabella.toennes@seven.one
Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6335455
Verdoppelt. Die SAT.1-Reality-Show "Villa der Versuchung" kann sich über hervorragende konvergente Quoten freuen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wird ein starker konvergenter Marktanteil von 9,1 Prozent ausgewiesen - ein sattes Plus im Vergleich zur Overnight-Quote von 4,3 Prozent Marktanteil. In der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen steigt der Marktanteil auf starke 8,0 Prozent - nach einer Overnight-Quote von 5,3 Prozent Marktanteil. Auf dem Streamer Joyn performt Verona Pooths "Villa der Versuchung" weiterhin auf sehr hohem Niveau.
"Villa der Versuchung" immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 oder jederzeit kostenlos streamen auf Joyn.
Basis: Marktstandard TV
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 18.08.2026 (final gewichtet)
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Luisa Hollmann, Hendrik Hübner
email: luisa.hollmann@seven.one, hendrik.huebner@seven.one
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