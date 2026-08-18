Viking Global meldet SpaceX erstmals mit 1,20 Mio. Aktien im Wert von 205,0 Mio. Dollar. Das entspricht rund 0,58 % des gemeldeten 13F-Portfolios von 35,08 Mrd. Dollar. Im Q1-Filing war SpaceX noch nicht enthalten. Damit kommt ein weiterer prominenter Fonds als neuer SpaceX-Investor hinzu.
Parallel hat Viking Amazon massiv aufgestockt: von 1,20 Mio. auf 3,70 Mio. Aktien, ein Plus von 209,6 %. Bei Carvana stieg die Stückzahl von 2,78 Mio. auf 12,32 Mio. Aktien, also um 343,2 %. Meta wurde um rund 76 % erhöht.
Auf der Verkaufsseite ist die Bewegung ebenfalls auffällig. Tesla wurde um 78,0 % auf 547.816 Aktien reduziert. Apple mit zuvor 3,59 Mio. Aktien und Alphabet mit 2,40 Mio. Aktien verschwanden vollständig aus dem neuen 13F. Auch die im Q1 noch gemeldete CoreWeave-Position von 1,40 Mio. Aktien ist im Q2 nicht mehr enthalten.
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Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe
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Auf der Verkaufsseite ist die Bewegung ebenfalls auffällig. Tesla wurde um 78,0 % auf 547.816 Aktien reduziert. Apple mit zuvor 3,59 Mio. Aktien und Alphabet mit 2,40 Mio. Aktien verschwanden vollständig aus dem neuen 13F. Auch die im Q1 noch gemeldete CoreWeave-Position von 1,40 Mio. Aktien ist im Q2 nicht mehr enthalten.
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