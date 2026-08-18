Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tut sich nach dem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch weiter schwer. Anhaltende Sorgen um die Lage im Nahen Osten, wieder steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen sorgen für Gegenwind an den globalen Aktienmärkten. Hierzulande kommen die Impulse auch von der Berichtsaison. Die Aussicht auf eine baldige Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat sich weiter eingetrübt. In der Strasse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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