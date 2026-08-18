Vilnius - LITILIT entwickelt ein modulares Femtosekunden-Lasersystem (FEMODA), das darauf ausgelegt ist, neue Laseranwendungen in bestehenden Grossindustrien zu erschliessen, wie beispielsweise die Massenfertigung von Metallwerkzeugen und die Aufbringung spezieller Beschichtungen auf grossen Oberflächen. FEMODA wird eine durchschnittliche optische Leistung von bis zu 1000 W anstreben - eine der höchsten Leistungen bei modularen industriellen Femtosekunden-Systemen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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