Das Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz (StromVKG) sieht unter anderem zwei Ausschreibungen über jeweils 4,5 Gigawatt gesicherte Langzeitkapazität vor. Erfolgreiche Bieter sollen für 15 Jahre eine staatlich abgesicherte Kapazitätsvergütung erhalten. Vergütet wird dabei die Vorhaltung der Leistung und nicht die tatsächlich erzeugte elektrische Arbeit. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und Green Planet Energy beziffern den rechnerischen maximalen Förderumfang über die gesamte Laufzeit auf knapp 33 Milliarden Euro. An der konkreten Ausgestaltung der Ausschreibungen setzt die jetzt bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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