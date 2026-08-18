Die Nvidia-Aktie steht knapp davor, ihr Allzeithoch bei 236 US$ zu knacken. Doch am Dienstagmorgen ist sie mit einem Kursverlust von fast -2% der schwächste Wert im Dow Jones-Index. Sollte diese Entwicklung Anlegern langsam Sorgen machen? Gigantische Finanzierungsvolumina Nvidia gibt in Sachen KI weiter Gas - nicht nur in technologischer, sondern auch in finanzieller Hinsicht. Größter Empfänger der gigantischen Kapitalzusagen des Chipkonzerns ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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