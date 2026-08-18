Windpark Zeewolde und Elestor B.V. wollen am größten Onshore-Windpark der Niederlande einen Langzeitspeicher errichten. Die Wasserstoff-Eisen-Flow-Batterie soll 20 MW leisten und je nach Auslegung 200 bis 800 MWh Windstrom speichern können. Die Wasserstoff-Eisen-Flow-Batterie soll bis 2031 am Windpark Zeewolde entstehen. Geplant ist eine Speicherdauer von 10 bis 40 Stunden. Die Batterie wird direkt an das geschlossene Verteilnetz am Standort Vogelweg angeschlossen, zu dem auch der Windpark gehört. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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