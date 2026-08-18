Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 26.260 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Deutsche Telekom, SAP und die Deutsche Post, am Ende Infineon, Siemens Energy und RWE.



Die am Vormittag veröffentlichten ZEW-Konjunkturerwartungen für August sorgten trotz eines überraschend klaren Anstiegs kaum für Impulse. "Die erneute Stimmungsverbesserung zeugt von einer gewissen, konjunkturellen Zuversicht", sagte Ulrich Wortberg von der Helaba. Allerdings bleibe das Umfeld angesichts des ungelösten Nahost-Konflikts und hoher Energiepreise schwierig. "Auch die niedrigen Pegelstände in Deutschland und die damit einhergehende, eingeschränkte Schifffahrt sorgen für Verunsicherung. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Europäischen Zentralbank werden mit den heutigen Zahlen tendenziell gestützt."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1576 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8639 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 91,03 US-Dollar; das waren 16 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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