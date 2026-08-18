Brühl (ots) -Rheingas (http://rheingas.de/fluessiggas/service-wartung/fluessiggastank-pruefung)hat das aktuelle Audit des TÜV NORD zur "Geprüften Service- und Montagequalität" zum wiederholten Male erfolgreich abgeschlossen. Das Prüfteam bestätigt, dass das Unternehmen die Anforderungen an ein kundenorientiertes Service-Qualitätsmanagementsystem erfüllt. Der TÜV NORD empfiehlt daher die Aufrechterhaltung des Zertifikats, das bis Mai 2028 gültig ist.Im Rahmen der unabhängigen Prüfung wurden sowohl die internen Abläufe und das Qualitätsmanagement als auch die konkrete Service- und Montageleistung untersucht. Das Auditteam nahm unter anderem den Kundenservice, das Beschwerdemanagement, die Vertriebsprozesse, das Prüfwesen, die Energietechnik sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der betrieblichen Abläufe in den Blick.Besonders positiv bewertete der TÜV NORD die hohe Motivation der Mitarbeitenden, das Service-Managementsystem kontinuierlich weiterzuentwickeln. Hervorgehoben wurden zudem die umfassende Dokumentation der Unternehmensprozesse, der Ausbau des Kundenmanagementsystems, die Weiterentwicklung der Personalgespräche sowie die gemeinsam mit den Mitarbeitenden erarbeitete Rheingas-Charta."Die erneute Bestätigung durch den TÜV NORD zeigt, dass Qualität und Kundenorientierung bei Rheingas nicht nur ein Anspruch sind, sondern im Arbeitsalltag gelebt werden", erklärt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter von Propan Rheingas. "Entscheidend ist für uns, dass wir unsere Prozesse immer wieder kritisch überprüfen, aus den Ergebnissen lernen und konkrete Verbesserungen umsetzen."Montagequalität bundesweit überprüftEin weiterer Schwerpunkt des Audits lag auf der technischen Qualität der von Rheingas errichteten Flüssiggasanlagen. Dazu überprüften Sachverständige des TÜV NORD bundesweit 15 Anlagen mit einer Behältergröße von weniger als drei Tonnen. Bewertet wurden unter anderem die eingesetzten Materialien, die Montage und Installation, die Behälterausrüstung und der Anlagenstandort sowie die technische Dokumentation.Die Montagequalität erreichte in der Gesamtbewertung die Note 1,18 und lag damit nur knapp über dem Vorjahreswert von 1,11. Einzelne bei den Stichproben festgestellte Abweichungen wurden von Rheingas analysiert und mit konkreten Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen hinterlegt.Kundenorientierung als kontinuierlicher ProzessErgänzend zum Managementsystem und zur technischen Montagequalität floss eine schriftliche Kundenbefragung in das Prüfverfahren ein. Insgesamt wurden mehr als 2.100 Kundinnen und Kunden angeschrieben. Die auswertbaren Rückmeldungen wurden vom TÜV NORD als repräsentativ eingestuft; die Ergebnisse bewegten sich auf einem vergleichbaren Niveau wie in den Vorjahren."Unabhängige Prüfungen helfen uns, die Perspektive unserer Kundinnen und Kunden noch stärker einzubeziehen und Verbesserungspotenziale frühzeitig zu erkennen", so Thomsen.Rheingas unterzieht sich bereits seit 2016 regelmäßig der unabhängigen Überprüfung seiner Service- und Montagequalität durch den TÜV NORD. Auch bei der vorangegangenen Re-Zertifizierung wurden die Service- und Montagekompetenz sowie die Kundenorientierung des Unternehmens bestätigt.Zum Unternehmen: Propan Rheingas GmbH & Co. KGPropan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversorgungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl sowie weiteren Standorten in Deutschland, Polen und den Niederlanden.Seit mehr als 100 Jahren ist Rheingas in der Energieversorgung und Energietechnik tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und versorgt bundesweit mehr als 30.000 Privat- und Geschäftskunden.Das Angebot umfasst Flüssiggas, Autogas, Erdgas und Strom sowie technische Lösungen wie Heizungsbau, Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen, Energieberatung und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Rheingas verbindet Energieversorgung und Energietechnik zu auf den jeweiligen Standort und Bedarf abgestimmten Lösungen.Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf dezentralen Energieträgern und Technologien für Gebäude, Unternehmen und Regionen, in denen leitungsgebundene Versorgungslösungen nicht oder nur eingeschränkt verfügbar sind. Dabei werden unter anderem die vorhandene Infrastruktur, die technische Umsetzbarkeit, die Versorgungssicherheit und die individuellen Anforderungen der Kunden berücksichtigt.Für Rückfragen, Bildmaterial oder eine Besichtigung vor Ort steht Ihnen die Pressestelle von Rheingas gerne zur Verfügung.Pressekontakt:MedienkontaktPressesprecherin RheingasEvelyn HöllerTel: 02232 7079 1126Mobil: 0151 40466790evelyn.hoeller@rheingas.deOriginal-Content von: Propan Rheingas GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118273/6335629