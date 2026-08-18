Deutschlandweit gibt es nach einer früheren Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE rund 334. 500 Hektar degradierte Moorflächen, die für Photovoltaik genutzt werden könnten. Das technische Potenzial bezifferte das Institut auf 134 bis 268 Gigawatt. Eine neue Untersuchung im Auftrag des Bundesamts für Naturschutz (BfN) betrachtet nun stärker die naturschutzfachlichen Einschränkungen und kommt zu dem Ergebnis, dass ein großer Teil der Moorflächen für Photovoltaik nicht oder nur eingeschränkt infrage kommt. Von insgesamt 18. 098 Quadratkilometern organischer Böden in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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