Berlin - Die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz, hat die gestiegene Anzahl der Baugenehmigungen begrüßt, mahnte zugleich aber den Bau bezahlbarer Mietwohnungen an. "Mehr Baugenehmigungen sind ein gutes Signal, aber noch keine Trendwende auf dem Wohnungsmarkt", sagte Weber-Moritz der "Rheinischen Post".



Der Anstieg erfolge im Vergleich zum niedrigen Niveau der letzten Jahre, und zwischen Genehmigung und tatsächlicher Fertigstellung lägen Jahre. Zudem sei der Bauüberhang - also die Anzahl genehmigter, aber noch nicht fertiggestellter Wohnungen - mit über 760.000 Wohnungen nach wie vor hoch, so die Mieterbund-Präsidentin.



Weber-Moritz forderte, dass jetzt vor allem bezahlbare Mietwohnungen gebaut werden müssten. Der Anstieg bei den Genehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern sei zwar erfreulich, "Bau-Turbo" und andere Baufördermaßnahmen dürften aber nicht dazu führen, dass vor allem teure Wohnungen entstehen. Die Bundesregierung müsse dringend den sozialen und gemeinnützigen Wohnungsbau deutlich stärken.



Gleichzeitig brauche es besseren Mieterschutz durch dauerhafte Mietpreisbindungen im geförderten Wohnungsbau, eine wirksame und bußgeldbewehrte Mietpreisbremse sowie eine konsequente Ahndung von Mietwucher, damit Mieten für alle Mieter dauerhaft bezahlbar blieben.





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