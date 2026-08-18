Mannheim - Die ZEW-Konjunkturerwartungen haben sich den vierten Monat in Folge verbessert und den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs erreicht. Das Stimmungsbarometer des Forschungsinstituts ZEW stieg im August im Vergleich zum Vormonat um 7,9 Punkte auf plus 34,2 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur 30 Punkte erwartet. ZEW-Präsident Achim Wambach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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