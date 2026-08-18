Paris / London / Zürich - An den europäischen Börsen ist es am Dienstag leicht nach unten gegangen. Steigende Ölpreise und wachsende Inflationssorgen belasteten. Druck kam dabei vom Anleihemarkt. «Steigt das Öl, steigen die Inflationssorgen - und damit geraten auch die Renditen am Anleihemarkt stärker in den Fokus», stellte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets fest. «Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihe ist inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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