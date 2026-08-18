DAX Gewinner am Montag: Deutsche Börse Aktie | Kursentwicklung und Chartanalyse

Per Xetra-Schluss notierten am Montag (17.08.2026) 13 Aktien im Plus, während 27 Papiere mit Abschlägen gehandelt wurden. Die Liste der DAX Gewinner führte die Deutsche Börse Aktie an, die sich um 2,22 Prozent verteuerte. Dahinter folgten Siemens Energy mit plus 1,87 Prozent und die Daimler Truck Holding mit einem Zuwachs von 1,18 Prozent.

Die Deutsche Börse Aktie (Ticker: DB1) sicherte sich somit souverän den Spitzenplatz als stärkster Tagesgewinner im deutschen Leitindex.

- Deutsche Börse WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Ticker: DB1

?? DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Top-Performer im DAX: Die Deutsche Börse Aktie sicherte sich mit einem Plus von 2,22 - den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern und markierte ein neues Jahreshoch.

Die Deutsche Börse Aktie sicherte sich mit einem Plus von 2,22 - den Spitzenplatz unter den DAX Gewinnern und markierte ein neues Jahreshoch. Bullisches Chartbild: Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart deutet die technische Indikation auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, solange die Aktie über ihren wichtigen SMA20-Durchschnittslinien notiert.

Sowohl im Tageschart als auch im 4-Stunden-Chart deutet die technische Indikation auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung hin, solange die Aktie über ihren wichtigen SMA20-Durchschnittslinien notiert. Nächste Kursziele - Marken: Auf der Oberseite liegen die nächsten relevanten Widerstände bei 290,00 EUR und 315,00 EUR; wichtige Unterstützungen sichern den Kurs nach unten ab (SMA20 im 4h-Chart bei 273,48 EUR und im Daily bei 266,33 EUR).

Chartcheck: Deutsche Börse Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Hoch im Mai 2025 hat das Papier deutlich an Wert verloren. Die Abwärtsbewegung hielt bis Mitte November an, und auch die anschließende kleine Entlastungsbewegung wurde im Dezember schnell wieder abverkauft. Anfang Februar testete die Aktie erneut das November-Tief und bestätigte diese Unterstützung....

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