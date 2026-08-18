Damaskus - Syrien hat Israel einen Angriff auf einen Luftwaffenstützpunkt im Nordwesten des Landes vorgeworfen. Es handele sich um eine "ungerechtfertigte Aggression", teilte das syrische Außenministerium mit.
Berichten zufolge sollen sich die israelischen Luftangriffe gegen den Militärflugplatz Abu Duhur in der Provinz Idlib gerichtet haben. Syrien forderte die internationale Gemeinschaft und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, eine entschiedene Haltung gegen wiederholte Verletzungen der syrischen Souveränität durch Israel einzunehmen.
Auch der US-Sondergesandte für Syrien und den Irak, Tom Barrack, machte Israel für die Luftangriffe auf den Militärflughafen Abu Duhur verantwortlich. Er bezeichnete diese als "unnötige Eskalation", die nicht zur regionalen Stabilität beitrage. In einer Erklärung auf X äußerte Barrack die tiefe Besorgnis der Vereinigten Staaten über den Angriff und ergänzte, dass Washington alle Parteien ermutige, einen Diskurs über weitere militärische Zwischenfälle zu priorisieren.
Berichten zufolge sollen sich die israelischen Luftangriffe gegen den Militärflugplatz Abu Duhur in der Provinz Idlib gerichtet haben. Syrien forderte die internationale Gemeinschaft und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, eine entschiedene Haltung gegen wiederholte Verletzungen der syrischen Souveränität durch Israel einzunehmen.
Auch der US-Sondergesandte für Syrien und den Irak, Tom Barrack, machte Israel für die Luftangriffe auf den Militärflughafen Abu Duhur verantwortlich. Er bezeichnete diese als "unnötige Eskalation", die nicht zur regionalen Stabilität beitrage. In einer Erklärung auf X äußerte Barrack die tiefe Besorgnis der Vereinigten Staaten über den Angriff und ergänzte, dass Washington alle Parteien ermutige, einen Diskurs über weitere militärische Zwischenfälle zu priorisieren.
© 2026 dts Nachrichtenagentur