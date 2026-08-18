Die Green Planet Energy eG und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) wenden sich gegen die geplante Förderung neuer Kraftwerkskapazitäten in Deutschland. Mit ihrer Beschwerde gegen das StromVKG kritisieren sie vor allem die Bedingungen für Batteriespeicher und fordern eine förmliche Prüfung durch die EU-Kommission. Green Planet Energy und die DUH haben bei der EU-Kommission Beschwerde gegen die im Stromversorgungssicherheits- und Kapazitätsgesetz (StromVKG) vorgesehenen Förderungen eingelegt. Das Gesetz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver