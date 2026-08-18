Geht dem deutschen Leitindex doch noch die Puste aus? Der frühe Dienstagshandel steht ganz im Zeichen einer leichten Konsolidierung. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen. Noch sollte man den Rücksetzer nicht überbewerten, aber allemal im Auge behalten.Gründe für Gewinnmitnahmen gibt es einige. Die Ölpreise ziehen wieder an. So knackte Brent-Öl die Marke von 90 US-Dollar. Ein weiterer Preisanstieg ist ob der Situation im Nahen Osten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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