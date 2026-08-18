Berlin - Immer mehr Kleinstunternehmer setzen Künstliche Intelligenz (KI) ein, um Teile ihres Geschäfts zu automatisieren.



Das zeigt eine Umfrage unter knapp 3.000 Unternehmern mit bis zu neun Mitarbeitern, die das Softwareunternehmen Lexware durchgeführt hat und über die das "Handelsblatt" berichtet. 34 Prozent der Befragten geben demnach an, bereits Teilprozesse in ihrem Unternehmen mit KI zu automatisieren - nach 16 Prozent bei einer vorherigen Umfrage im September 2025.



Der Umfrage zufolge nutzen 64 Prozent der Kleinstunternehmer KI mindestens mehrmals pro Woche, 41 Prozent sogar täglich. Die Kleinstunternehmen spielen eine zentrale Rolle in der Volkswirtschaft: 85 Prozent der Betriebe in Deutschland haben bis zu neun Mitarbeiter. Sie beschäftigen rund neun Millionen Menschen und erwirtschaften nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes 11,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.



"Kleinstunternehmen könnten die größten Gewinner der KI-Revolution werden", sagte Digitalberater Marcus Diekmann, der zahlreiche Mittelständler bei der Einführung von KI unterstützt. Er begründet das damit, dass diese Unternehmen keine langen Entscheidungswege und meist deutlich weniger komplexe Compliance-Strukturen hätten und KI dadurch viel schneller integrieren könnten als große Unternehmen.



Lexware-Geschäftsführer Christian Steiger sieht durch die Entwicklung sogar eine Chance, die Selbstständigkeit in Deutschland zu fördern. Die Unterstützung durch KI habe das Potenzial, die Zahl der Neugründungen enorm zu steigern, weil es jetzt viel einfacher werde, sich selbstständig zu machen, sagte er. Das sei ein Gamechanger, der dem Unternehmertum einen neuen Schub geben könne.





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