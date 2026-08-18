Raron VS - Zehn Jahre nach ihrem Beginn werden Ende August die wichtigsten Arbeiten zur Sanierung der vom Pharmazulieferer Lonza verursachten Quecksilberverschmutzung zwischen Raron, Niedergesteln und Visp im Oberwallis abgeschlossen. Insgesamt sind auf rund 170'000 Quadratmetern 3,5 Tonnen Quecksilber aus den Böden entfernt worden. Die Verschmutzung war 2010 beim Bau der Autobahn A9 entdeckt worden. In der Folge wurden die Böden zwischen Visp und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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