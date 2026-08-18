Die Siemens-Energy-Aktie gerät am Dienstag deutlich unter Druck. Aktuell notiert das Papier bei 157,54 Euro und verliert damit 3,18 Prozent. Damit gehört der Energietechnikkonzern zu den schwächeren Werten im DAX. Nach der starken Entwicklung der vergangenen Wochen stellt sich für Anleger nun die Frage, ob lediglich Gewinne mitgenommen werden oder eine größere Korrektur bevorsteht.Starke Nachrichten geraten in den Hintergrund Fundamental hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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