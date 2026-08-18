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REV Corporate Video: https://youtu.be/biOHmBtI8ns

Kelowna, BC - 18. August 2026 - REV Exploration Corp. ("REV" oder das "Unternehmen") (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCQX: REVFF), freut sich bekannt zu geben, dass man das in Calgary ansässige Unternehmen GLJ Ltd. ("GLJ") beauftragt hat, das interne technische Team von REV umfassend in den Bereichen Geowissenschaften und Ingenieurwesen zu unterstützen, während sich das Unternehmen auf sein erstes Bohrprogramm vorbereitet, dessen Schwerpunkt auf vielversprechenden Möglichkeiten zur Entdeckung von Heliumvorkommen in Montana und anderen Teilen der nördlichen Great Plains liegt.

GLJ ist eine in Calgary ansässige Energieberatungsgruppe mit mehr als 50 Jahren Branchenerfahrung im Bereich konventioneller und neuartiger Energieressourcen. Das Team aus Ingenieuren, Geowissenschaftlern und Energieexperten verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Lagerstättenengineering, Geowissenschaften, geologische Modellierung, geophysikalische und petrophysikalische Interpretation, Lagerstättencharakterisierung, integrierte Untergrunduntersuchungen, technische Risikobewertung und wirtschaftliche Bewertung. Durch diese Zusammenarbeit erhält REV eine breitere technische Basis, da das Unternehmen die Projektentwicklung in Montana und möglicherweise auch an anderen Standorten unverzüglich vorantreibt. Dies schafft zudem zusätzliche Kapazitäten, während das Unternehmen Chancen in seinem Helium-Portfolio bewertet und priorisiert und gleichzeitig potenzielle Akquisitionen sowie vielversprechende Gebiete für Vorkommen von natürlichem Wasserstoff untersucht.

REV beabsichtigt, GLJ projektspezifisch neben dem bestehenden technischen Team des Unternehmens einzusetzen, wobei der Arbeitsumfang voraussichtlich die Integration technischer Daten, die Interpretation des Untergrunds, die Bewertung von Prospekten, technische Unterstützung vor der Bohrung und Analysen nach der Bohrung sowie bei Bedarf die Modellierung von Lagerstätten umfassen wird. Ziel ist es, den technischen Arbeitsablauf im Zusammenhang mit der Reifung von Prospekten und Bohrentscheidungen zu stärken und gleichzeitig einen disziplinierten, datengestützten Ansatz für die Exploration und potenzielle Erschließung beizubehalten.

GLJ leistet derzeit auch technische Unterstützung für MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF), wodurch die Gruppe mit den unterirdischen Arbeitsabläufen vertraut ist, die zur Bewertung groß angelegter Möglichkeiten für sauberes Gas im westkanadischen Sedimentbecken angewendet werden. Die technische Zusammenarbeit von REV mit MAX Power begann vor über einem Jahr, und REV bleibt mit sechs Millionen Aktien einer der größten Anteilseigner von MAX Power.

Jordan Potts, CEO und Vorstandsmitglied von REV, kommentierte: "Die Einbindung von GLJ verschafft REV in einer für das Unternehmen wichtigen Phase zusätzliche technische Schlagkraft. Die fundierte Expertise von GLJ in den Bereichen Geowissenschaften, Ingenieurwesen und integrierte Untergrundbewertung ergänzt die Fähigkeiten unseres bestehenden Teams und verschafft uns zusätzliche Kapazitäten, um Chancen effizient und methodisch zu bewerten, während unser Explorationsprogramm expandiert."

Die Zusammenarbeit ist Teil der umfassenderen Strategie von REV, das technische Fachwissen, den Projektbestand und die Umsetzungsfähigkeit zu bündeln, die erforderlich sind, um in Nordamerika eine führende Rolle bei der Helium-Exploration und -Erschließung einzunehmen. Angesichts eines wachsenden Portfolios und der bevorstehenden ersten Bohrungen ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Stärkung seiner technischen Grundlage ein wichtiger Schritt ist, um die Bewertung von Prospekten zu beschleunigen, Unsicherheiten hinsichtlich des Untergrunds zu verringern und fundierte Explorationsentscheidungen zu treffen.

Beratungsvertrag

REV gibt bekannt, dass es einen Beratungsvertrag vom 17. August 2026 (der "Beratungsvertrag") mit Hampton Securities Limited ("Hampton") abgeschlossen hat, wonach Hampton dem Unternehmen für eine Vertragslaufzeit von 120 Tagen ab dem Datum der beiderseitigen Unterzeichnung Beratungsdienstleistungen erbringen wird.

Als Gegenleistung für die Beratungsleistungen hat sich das Unternehmen bereit erklärt, Hampton eine einmalige Barvergütung in Höhe von 400.000 C$, zuzüglich anfallender Steuern, zu zahlen, die bei Unterzeichnung der Beratungsvereinbarung fällig wird. Im Rahmen der Beratungsvereinbarung sind keine Wertpapiere des Unternehmens als Gegenleistung an Hampton auszugeben, und Hampton hat keinen Anspruch auf eine andere Vergütung als die Beratungsgebühr, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich vom Unternehmen vereinbart wurde.

Das Mandat von Hampton ist nicht exklusiv. Der Beratungsvertrag hindert das Unternehmen nicht daran, andere Investmentbanken oder Beratungsunternehmen zu beauftragen oder mit ihnen zusammenzuarbeiten, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Hampton über solche Vereinbarungen zu informieren.

Hampton Securities Limited ist ein unabhängiger kanadischer Wertpapierhändler mit Sitz in Toronto, Ontario.

Gewährung von Aktienoptionen

REV gibt bekannt, dass der Vorstand der Gesellschaft die Zuteilung von Aktienoptionen (die "Optionen") genehmigt hat, die auf insgesamt 125.000 Stammaktien ("Stammaktien") an bestimmte Berater ausgeübt werden können. Alle Optionen wurden gemäß dem Aktienoptionsplan der Gesellschaft zugeteilt und unterliegen den Bedingungen der jeweiligen Zuteilungsvereinbarungen sowie den Anforderungen der TSX Venture Exchange ("TSXV").

Die Optionen wurden zu einem Ausübungspreis von 1,55 $ gewährt und verfallen am 17. August 2031. Die Optionen werden in vier gleichen vierteljährlichen Raten unverfallbar, beginnend drei Monate nach dem Tag der Gewährung. Alle Stammaktien, die bei Ausübung der Optionen ausgegeben werden können, unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem ursprünglichen Tag der Gewährung der Optionen. Die Optionen unterliegen der Genehmigung durch die TSXV.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Vermögenswerten sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Sektoren Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana mit einer Fläche von rund 16.000 Acres sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das bohrbereite Aden-Dome-Projekt. REV ist zudem ein bedeutender Anteilseigner der MAX Power Mining Corp.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

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Jordan Potts, CEO & Director

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Über diese Pressemitteilung:

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den geplanten Bohr-, Explorations- und technischen Bewertungsaktivitäten des Unternehmens; zum erwarteten Umfang und Nutzen der technischen Unterstützung durch GLJ Ltd.; zur Weiterentwicklung, Priorisierung und Bewertung von Explorationsprospekten; zum geologischen Potenzial der Liegenschaften des Unternehmens sowie zur künftigen Geschäftsstrategie und den Zielen des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, ohne Einschränkung, Annahmen bezüglich der Verfügbarkeit von technischem Personal und Dienstleistern; der Genauigkeit und Zuverlässigkeit geologischer, geophysikalischer und anderer technischer Informationen; der Fähigkeit des Unternehmens, erforderlichenfalls die notwendigen Genehmigungen und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; sowie der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen und Erdgas, einschließlich des Risikos, dass Explorations- oder Bohrergebnisse geologische Interpretationen oder Erwartungen möglicherweise nicht bestätigen;

den spekulativen Charakter von Explorationsgebieten in der Frühphase; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Landbesitz, der Einhaltung von Umweltvorschriften sowie behördlichen und gesellschaftlichen Beziehungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; Wechselkursschwankungen; den Zugang zu Kapital; Verwässerungseffekte; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal und externen Beratern; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Anleger sollten die Risikofaktoren und sonstigen Offenlegungen prüfen, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens enthalten sind, die unter dessen

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