Zollikofen - T-Systems Schweiz und Cohesity lancieren ein gemeinsames souveränes Angebot für Backup, Recovery und Cyber-Resilience, das gezielt auf die Anforderungen Schweizer Unternehmen zugeschnitten ist. Die Partnerschaft verbindet die Cyber-Resilience-Plattform von Cohesity mit der Cloud- und Managed-Service-Kompetenz von T-Systems Schweiz. Gemeinsam entsteht ein in der Schweiz betriebenes Backup-as-a-Service-Angebot, das sich flexibel in Cloud- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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