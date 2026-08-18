New York - Der besonders finanzierungsabhängige US-Technologiesektor steht am Dienstag angesichts steigender Anleiherenditen unter Druck. Im frühen Handel ging es für den Nasdaq 100 um 1,38 Prozent auf 29.582 Zähler abwärts. Bereits am Vortag hatte die jüngste Erholung Risse gezeigt hatte. Die US-Standardwerte an der Wall Street hielten sich am Dienstag etwas besser. So notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt kaum verändert bei 53.437 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab