Zürich - Die Schweiz gilt als Wasserschloss Europas. Doch die anhaltende Hitze und Trockenheit machen deutlich, dass die Wasserverfügbarkeit auch hierzulande regional und saisonal zunehmend unter Druck geraten kann. Für Unternehmen stellt das ein Risiko dar: Wasserknappheit, Hochwasser und Veränderungen der Wasserverfügbarkeit können Produktionsprozesse, Standorte, Lieferketten, Transportwege und Energieversorgung unmittelbar treffen. Eine Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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