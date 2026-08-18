Aktie im Fokus: Commerzbank | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die Commerzbank Aktie steht als Aktie im Fokus bei Anlegern hoch im Kurs. Nach der Vorlage der Zahlen für das 2. Quartal hat die Bank ihre ambitionierten Jahresziele vollumfänglich bestätigt.

- Commerzbank WKN: CBK100 - ISIN: DE000CBK1001 - Ticker: CBK

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

Starke Quartalszahlen: Die Commerzbank verdoppelte ihren Q2-Nettogewinn beinahe auf 898 Mio. EUR (+94 - schlug die Analystenerwartungen klar und bestätigte ihr Jahresziel von mindestens 3,4 Mrd. EUR.

Die Commerzbank verdoppelte ihren Q2-Nettogewinn beinahe auf 898 Mio. EUR (+94 - schlug die Analystenerwartungen klar und bestätigte ihr Jahresziel von mindestens 3,4 Mrd. EUR. Aktionärsfreundliche Maßnahmen: Hohes Kurspotenzial sichert die Bank durch geplante Aktienrückkäufe von bis zu 1,2 Mrd. EUR sowie eine attraktive Dividendenrendite (Prognose 2026: 4,03 - ab.

Hohes Kurspotenzial sichert die Bank durch geplante Aktienrückkäufe von bis zu 1,2 Mrd. EUR sowie eine attraktive Dividendenrendite (Prognose 2026: 4,03 - ab. Bullisches Chartbild: Die Aktie befindet sich oberhalb von SMA20 und SMA50 in einem intakten Aufwärtstrend - hält die Unterstützung im Bereich von 38,50 bis 39,50 EUR, sind neue Jahreshochs in Richtung der 57,78-EUR-Marke greifbar.

Fundamentaldaten der Commerzbank Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Preis 39,59 EUR Marktkapitalisierung 44,64 Mrd. EUR Umsatz 2025 24,67 Mrd. EUR Eigenkapitalquote (2025) 6,11 % KGV 2026* 12,52 4-Wochen-Performance +12,54 % Bewertung leicht unterbewertet Div. Rendite 2026* 4,03 % Branche Banken

* Prognose

Parkettgeflüster: Starke Quartalszahlen stützen die Commerzbank Aktie

Der Nettogewinn der Commerzbank stieg im 2. Quartal 2026 um beeindruckende 94 Prozent auf 898 Mio. EUR. Die Bank hat ihren Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum damit fast verdoppelt. Dieser Sprung ist unter anderem auf greifende Restrukturierungsmaßnahmen zurückzuführen, die das Ergebnis im Vorjahr noch mit 493 Mio. EUR belastet hatten. Die Konsensschätzung der Analysten von 845 Mio. EUR wurde spielend übertroffen.

Auch operativ zeigt die Commerzbank Aktie ihre Stärke:

Operativer Gewinn: +17 - auf 1,27 Mrd. EUR (besser als erwartet).

+17 - auf 1,27 Mrd. EUR (besser als erwartet). Erträge: +9,3 - auf 3,3 Mrd. EUR.

+9,3 - auf 3,3 Mrd. EUR. Zins- und Provisionsüberschuss: Der Zinsüberschuss blieb stabil, während die Provisionserträge um 7 - kletterten.

Ausblick - Aktienrückkäufe

Für das Gesamtjahr geht die Commerzbank weiterhin von einem Gewinn von mindestens 3,4 Mrd. EUR aus (Vorjahr: 2,6 Mrd. EUR). Allein im ersten Halbjahr wurden bereits 1,8 Mrd. EUR erzielt. Die Eigenkapitalrendite soll von 8,7 - im Vorjahr auf 12 - steigen....

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.