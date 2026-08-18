Der geplante Aufbau einer notwendigen KI-Infrastruktur in Europa gewinnt an Dynamik. Im nordeuropäischen Raum gilt hier der schwedische Gebäudetechnik-Spezialist Bravida als einer der Gewinner dieser Entwicklung. Das unterstreicht ein weiterer Auftrag, den die Skandinavier am Dienstag vermelden können.Bravida wurde demnach als technischer Partner für den Bau des "Dansk Data Center 1" (DDC1) im Hafen von Esbjerg in Dänemark auserkoren. Die Schweden übernehmen hierbei die Errichtung des Großteils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär