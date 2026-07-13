Der schwedische Gebäudetechnik-Spezialist Bravida kann auch ein erfolgreiches zweites Quartal 2026 zurückblicken. Das Unternehmen verzeichnete ein klares Wachstum aus eigener Kraft, konnte die Margen ausweiten und den Auftragseingang signifikant steigern. Die Bravida-Aktie klettert nach den Eckdaten auf ein neues Jahreshoch.Zwischen April und Juni steigerte Bravida die Nettoerlöse aus eigener Kraft um neun Prozent auf 7,63 Milliarden Schwedische Kronen (692,5 Millionen Euro). Das EBITA steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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