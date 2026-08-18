Die Evotec-Aktie steht erneut unter Druck. Im Xetra-Handel fällt das Papier heute zeitweise um gut zwei Prozent auf rund 3,36 Euro und damit ein neues Langzeittief. Der Titel steht weiterhin im Schatten der schwachen operativen Entwicklung. Für Gegenwind sorgen die jüngsten Halbjahreszahlen. Evotec erzielte in den ersten sechs Monaten 2026 lediglich rund 300 Millionen Euro Umsatz nach 371,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig weitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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