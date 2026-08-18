EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vereinigte Filzfabriken AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Vereinigte Filzfabriken AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.vfg.de/investor-relations/geschaeftsberichte
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Vereinigte Filzfabriken AG
|Giengener Weg 66
|89568 Hermaringen
|Deutschland
|Internet:
|www.vfg.de
|LEI Code:
|529900O27ASPZ0A2VF02
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2385122 18.08.2026 CET/CEST
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