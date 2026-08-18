Berlin - Angesichts zunehmender Hitzewellen sehen die Bundesbürger vor allem bei besonders schutzbedürftigen Menschen dringenden Handlungsbedarf. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa für das "Trendbarometer" der Sender RTL und ntv.



Demnach halten 95 Prozent der Befragten Klimaanlagen oder andere Kühltechnik in Krankenhäusern für besonders dringlich, 92 Prozent in Alten- und Pflegeheimen. Auch für Schulen sprechen sich 78 Prozent aus. Deutlich niedriger fällt die Priorität für Ämter und Behörden aus. Dort halten 37 Prozent Kühltechnik für besonders dringlich.



Bei diesem Thema besteht über Regionen und Parteigrenzen hinweg ungewöhnlich große Einigkeit. In Ostdeutschland halten 96 Prozent Kühltechnik in Krankenhäusern und Pflegeheimen für dringlich, im Westen sind es 94 beziehungsweise 91 Prozent.



Bei den Anhängern der AfD liegen die Werte für Krankenhäuser und Pflegeheime bei 92 und 89 Prozent, am höchsten sind sie unter Anhängern der Linken mit 99 und 97 Prozent.



Hitzewellen werden durch die globale Erwärmung stärker und wahrscheinlicher. Der Effekt wird weiter verstärkt, solange zusätzliche Treibhausgase etwa durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas in die Atmosphäre gebracht werden.





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