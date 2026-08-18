Gold & Kupfer aus der Luft! Explorer startet großflächige Flugmessung

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Canuc Resources meldet den Beginn einer groß angelegten geophysikalischen Untersuchung auf dem East-Sudbury-Projekt. Aus der Luft sollen Schwerkraft, Magnetfeld und Geländeoberfläche entlang von knapp 2.000 Linienkilometern erfasst werden. Die Daten sollen helfen, tiefer liegende Strukturen und mögliche Ziele für spätere Bohrungen einzugrenzen.

Canuc Resources meldet den Beginn einer groß angelegten geophysikalischen Untersuchung auf dem East-Sudbury-Projekt. Aus der Luft sollen Schwerkraft, Magnetfeld und Geländeoberfläche entlang von knapp 2.000 Linienkilometern erfasst werden. Die Daten sollen helfen, tiefer liegende Strukturen und mögliche Ziele für spätere Bohrungen einzugrenzen.

Messungen über rund 200 Quadratkilometern

Das zu 100 Prozent gehaltene Projekt umfasst 20.078 Hektar östlich des Bergbaugebiets von Sudbury in Ontario. Mit der Untersuchung hat Canuc Bell Geospace beauftragt. Zum Einsatz kämen ein Full Tensor Gradiometer (FTG), magnetische Messungen und LiDAR, ein Laserverfahren zur präzisen Erfassung der Geländeoberfläche. Das FTG misst kleine räumliche Veränderungen des Schwerefelds. Diese können auf Gesteinskörper mit abweichender Dichte hinweisen. Gemeinsam mit den Magnetik-Daten soll das Verfahren laut Canuc ein detaillierteres Bild des Untergrunds liefern. Im Mittelpunkt stünden die McLaren-Lake-Störung, drei annähernd parallel verlaufende Störungen und bislang nicht kartierte Strukturen in größerer Tiefe.