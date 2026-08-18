Wie gewonnen, so zerronnen: Auf die massiven Kursgewinne bei den US-amerikanischen KI-Aktien am Montag setzen einen Handelstag später wieder deutliche Gewinnmitnahmen ein. Die Euphorie, die Anthropic noch zu Wochenbeginn entfachen konnte, ist schnell wieder verpufft. Die Gründe für die roten Vorzeichen.Steigende Renditen besonders langlaufender US-Anleihen, die sogar auf Mehrjahreshochs notieren und weiter kletternde Preise für Öl aufgrund des anhaltenden Kriegs im Iran lassen die Nachfrage der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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