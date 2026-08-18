Zürich - Der breite Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag im Minus geschlossen. Auf die Anlegerstimmung drückten die ungeklärte Lage im Iran, Inflationssorgen sowie höhere Anleiherenditen in den USA und Europa. Der Schweizer Leitindex SMI wurde hingegen von den defensiven Schwergewichten gestützt und schloss leicht im Plus. Für Aktien seien steigende langfristige Renditen grundsätzlich belastend, erklärte ein Marktbeobachter. Höhere Staatsanleiherenditen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab