HIAG Immobilien Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

HIAG stärkt nachhaltige Finanzierung mit drittem Green Bond über CHF 100 Millionen



18.08.2026 / 19:00 CET/CEST





Medieninformation



Medieninformation (PDF) Basel, 18. August 2026 - Die HIAG Immobilien Holding AG platzierte heute erfolgreich ihren dritten Green Bond über CHF 100 Millionen mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Coupon von 1.30%. Die Liberierung erfolgt per 15. September 2026. Die Emissionserlöse werden zur Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden und Projekten gemäss dem Green Financing Framework von HIAG verwendet. Mit der Emission knüpft HIAG an das gestern veröffentlichte gute Halbjahresresultat an und setzt ihre nachhaltige Finanzierungsstrategie konsequent fort. Der dritte Green Bond trägt zu einem ausgewogenen Fälligkeitsprofil bei und ermöglicht es HIAG, das aktuell attraktive Zinsniveau längerfristig zu sichern. Als Joint Lead Manager fungierten die Zürcher Kantonalbank, Raiffeisen Schweiz und Bank J. Safra Sarasin AG. Der Handel des Green Bonds an der SIX Swiss Exchange ist beantragt. Kontakt Marco Feusi

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Über HIAG

HIAG ist eine führende, an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobiliengesellschaft mit einem Immobilienportfolio im Wert von insgesamt rund CHF 2.1 Mrd. Das Geschäftsmodell von HIAG umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von Immobilien: Portfolio-/ Asset-Management, Arealentwicklung und Transaktions-Management. Wir investieren in Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen in wirtschaftsstarken Schweizer Regionen, bauen das Portfolio durch Entwicklungsprojekte und Zukäufe aus und sichern damit stabile Mieteinnahmen und eine wachsende Dividendenbasis. Das Transaktionsgeschäft bietet attraktives Gewinnpotenzial und ermöglicht effektives Kapital-Recycling. Mit diesem Geschäftsmodell bietet HIAG auf ihren Arealen für Menschen und Unternehmen ganzheitliche Lebensräume der Zukunft und schafft damit ökonomischen sowie ökologischen und gesellschaftlichen Mehrwert. Disclaimer

Diese Medieninformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medieninformation antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medieninformation enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der HIAG Immobilien Holding AG. Die HIAG Immobilien Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medieninformation zu aktualisieren oder zu ergänzen.



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