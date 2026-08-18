Der Biotech-Sektor ist immer wieder für faustdicke Überraschungen gut - sowohl negativ als auch positiv. Bei Amylyx Pharmaceuticals gibt es am Dienstag keine zwei Meinungen: Die Aktie des Biotech-Unternehmens schießt nach positiven Daten um satte 55 Prozent nach oben. Die Börse spendiert dem Unternehmen nun einen Börsenwert von 3,7 Milliarden Dollar. Dabei hat Amylyx gerade einmal einen kleinen Bruchteil für den großen Hoffnungsträger ausgegeben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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