New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.343 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.692 Punkten 0,7 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.491 Punkten 1,7 Prozent im Minus.



Am Dienstag zeigten sich die Zweifel der Märkte an den Versprechen von sogenannter "Künstlicher Intelligenz" wieder deutlicher. Der Philadelphia Semiconductor Index ließ rund fünf Prozent nach. Zugleich wuchsen die Sorgen vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten, nachdem US-Präsident Donald Trump am Montag dem Oman gedroht hatte.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1573 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8641 Euro zu haben.



Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.341 US-Dollar gezahlt (-1,8 Prozent). Das entspricht einem Preis von 120,60 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 91,01 US-Dollar, das waren 14 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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